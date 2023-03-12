Эмоции Игоря Ларионова после выхода «Торпедо» во второй раунд плей-офф КХЛ

В Москве завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали нижегородцы. Счёт в серии – 4-2.

После победной шайбы в дополнительное время форварда нижегородцев Денниса Яна главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ярко отпраздновал выход в следующий раунд с Николаем Хабибуллиным и тренерским штабом команды.

ВИДЕО

«Торпедо» выиграло серию у московского «Динамо» со счётом 4-2 и вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью».