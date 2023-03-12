«Торпедо» в овертайме вырвало победу у «Динамо» и выиграло серию плей-офф — 4-2
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В Москве завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали нижегородцы. Счёт в серии – 4-2.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 10-й минуте второго периода счёт в матче открыл Деннис Ян с передач Владислава Фирстова и Максима Летунова. Спустя 70 секунд восстановил равенство в счёте Эрик О'Делл.
В дополнительное время победу нижегородцам принёс бросок Денниса Яна. 25-летний форвард оформил дубль в сегодняшней игре.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Ян (Фирстов, Летунов) – 29:09 (5x5) 1:1 О'Делл (Игумнов, Миронов) – 30:19 (5x5) 1:2 Ян – 61:03 (5x5)
Таким образом, «Торпедо» выиграло серию у московского «Динамо» со счётом 4-2 и вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина.
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