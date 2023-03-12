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Полина Гагарина зажигала на трибуне, «Торпедо» ликовало. Фото победы над «Динамо»

Полина Гагарина зажигала на трибуне, «Торпедо» ликовало. Фото победы над «Динамо»
Полина Гагарина на матче «Динамо» — «Торпедо»
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12 марта в Москве состоялся шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали нижегородцы. Счёт в серии – 4-2.

Первый период завершился нулевой ничьей. После перерыва счёт в матче открыл Деннис Ян с передач Владислава Фирстова и Максима Летунова. Однако спустя всего 70 секунд Эрик О'Делл восстановил равновесие.

Третий период прошел без заброшенных шайб. В дополнительное время победу нижегородцам принёс бросок Денниса Яна. 25-летний форвард оформил дубль в сегодняшней игре.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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