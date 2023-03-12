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Стало известно расписание полуфиналов Западной конференции плей-офф КХЛ

Стало известно расписание полуфиналов Западной конференции плей-офф КХЛ
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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила расписание второго раунда плей-офф в Западной конференции.

На Западе определились три из четырёх участников второго раунда плей-офф – СКА (1), «Локомотив» (3)», «Торпедо» (4). При этом не определилась ни одна из пар второго раунда.

Серия с участием СКА возьмёт старт 16 марта, а ярославский «Локомотив» начнёт свою серию 17 марта.

Напомним, в сегодняшнем матче «Торпедо» вырвало победу у «Динамо» в овертайме (2:1), выиграло серию со счётом 4-2 и вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью». Решающий матч состоится 14 марта.

Ранее КХЛ опубликовала дни старта второго раунда плей-офф на Востоке.

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