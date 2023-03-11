Стало известно расписание полуфиналов Восточной конференции плей-офф КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила расписание второго раунда плей-офф в Восточной конференции.

Так, серия «Ак Барс» (1) — «Адмирал» (7) стартует 16 марта, серия с участием «Авангарда» (3) с победителем пары «Автомобилист» (4) — «Металлург» (5) начнётся 17 марта.

Отмечается, что расписание полуфиналов Западной конференции будет объявлено позднее.

Напомним, ранее в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). «Ак Барс» выиграл серию — 4-2 и вышел в полуфинал Восточной конференции.