Стало известно расписание полуфиналов Восточной конференции плей-офф КХЛ
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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила расписание второго раунда плей-офф в Восточной конференции.
Так, серия «Ак Барс» (1) — «Адмирал» (7) стартует 16 марта, серия с участием «Авангарда» (3) с победителем пары «Автомобилист» (4) — «Металлург» (5) начнётся 17 марта.
Отмечается, что расписание полуфиналов Западной конференции будет объявлено позднее.
Напомним, ранее в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился шестой матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). «Ак Барс» выиграл серию — 4-2 и вышел в полуфинал Восточной конференции.
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