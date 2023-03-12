Кудашов: хоккей за полгода сильно поменялся. Уже начал брать какие-то вещи у «Торпедо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Торпедо» (1:2 ОТ, 2-4 в серии) рассказал об изменениях в хоккее.
«Можно ли говорить, что философия «Торпедо» превзошла «Динамо»? Можно говорить всё что угодно. Победило «Торпедо», а выводы делать вам.
Собираюсь ли что-то почерпнуть для себя из опыта «Торпедо»? Скажу вам честно, мы все друг у друг учимся. Это не секрет. И много упражнений берём, и тактических схем. И не только у нас. Когда международная арена была открыта, мы все друг у друга что-то брали. Сейчас есть телевизионные трансляции, но они не живые. Ничего не исключаю и знаю, как тренируется «Торпедо», на что они делают акценты. И я уже начал брать какие-то вещи.
Вы знаете, хоккей вообще за год или даже за полгода сильно поменялся. Он ушёл в быстроту. Всё меняется, поэтому надо подстраиваться, и мы будем», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 марта 2023
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