Самонов: как «Северстали» настроиться на 7-ю игру в Москве? Кайфовать от того, что делаешь

Вратарь «Северстали» Александр Самонов подвёл итог встречи с ЦСКА (3:0) и рассказал, как необходимо подготовиться к решающей игре в Москве.
«Хорошая победа. Сыграли построже в обороне, и пришёл результат. Важно ли мне, что я сыграл «на ноль»? В принципе, неважно. Приятно. Но сейчас не до личных рекордов.
Как настроиться на игру в Москве? Кайфовать от того, что делаешь. Мы ушли с чемпионом в седьмую игру. Нужно больше стараться делать свою работу правильно. Главное сейчас восстановиться, набраться эмоций где-то. Спасибо болельщикам! Когда полный стадион, очень приятно выигрывать», — цитирует Самонова официальный телеграм-канал череповчан.
Седьмой, решающий матч в серии ЦСКА — «Северсталь» состоится 14 марта в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.
- 12 марта 2023
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