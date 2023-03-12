Ларионов — о матче ЦСКА — «Северсталь»: обычно болею за «Ливерпуль» или за «Юнайтед»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над московским «Динамо» (2:1 ОТ, 4-2 в серии) ответил на вопрос, за кого будет болеть в серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Северсталью».
«За кого буду болеть в седьмом матче серии ЦСКА с «Северсталью»? Я обычно болею либо за «Ливерпуль», либо за «Манчестер Юнайтед», когда хороший футбол. Хоккей – это большая часть нашей жизни, но иногда надо отвлекаться, иметь в жизни что-то другое. Как будет, так и будет.
Мы изначально говорили, что мы любого соперника уважаем и будем играть так, как команда готова, играть в тот стиль, который мы даём, в тот хоккей, который мы ставим, хоккей, который нравится болельщикам. Любой матч плей-офф не исключение», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 12 марта 2023
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