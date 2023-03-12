Должен ли Алексей Кудашов продолжить работу с московским «Динамо»?

Сегодня, 12 марта, завершилась серия Кубка Гагарина между «Торпедо» и московским «Динамо». Победу в серии одержали нижегородцы со счётом 4-2.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: должен ли Алексей Кудашов продолжить работу с московским «Динамо»?

Кудашов был назначен главным тренером московского «Динамо» 13 апреля 2021 года. 51-летний специалист в России работал с клубами «Атлант», «Локомотив», СКА. Также Кудашов работал главным тренером сборной России.

Напомним, в сегодняшнем матче «Торпедо» вырвало победу у «Динамо» в овертайме (2:1) и вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью».