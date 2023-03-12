Борис Михайлов: удивлён поражением ЦСКА. «Северсталь» — интересная команда с характером

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал о поражении ЦСКА в сегодняшнем матче с «Северсталью» (0:3).

«Удивлён таким результатом. Но по ходу этих встреч могу сказать, что Череповец — интересная команда с характером. Виден почерк тренера Разина. Команда бьётся до конца, а это сплачивает команду — она чувствует, что может играть с любым противником от начала до конца», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Седьмой, решающий матч в серии ЦСКА — «Северсталь» состоится 14 марта в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал сухое поражение от «Северстали».