Штюцле сравнялся с Яшиным по голам за «Оттаву» в первых трёх сезонах НХЛ

Форвард «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле отметился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (1:5).
Этот гол стал для 21-летнего немца 66-м за три проведённых сезона в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Алексеем Яшиным и вышел на второе место в истории «Оттавы», сообщает «твиттер» StatsCentre. Лидером по голам «Сенаторз» в первых трёх сезонах является Даниэль Альфредссон (67).
Всего в рамках НХЛ Штюцле провёл за «Оттаву» 194 матча, в которых забросил 66 шайб и отдал 92 результативные передачи, набрав в общей сложности 158 очков.
Клуб из столицы Канады после 66 матчей набрал 70 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Сенаторз» сыграют в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».
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