Форвард «Вегаса» Барбашёв оценил дебютную шайбу одноклубника Дорофеева в НХЛ

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв рассказал о своих чувствах после возвращения в Сент-Луис и оценил игру своего российского одноклубника Павла Дорофеева, который в матче с «Сент-Луис Блюз» отметился дебютной шайбой в НХЛ и отдал результативную передачу.

«Дорофеев действительно хороший парень, с опытом. Сегодня он забил хороший гол головой. Я думаю, это приятно для него. Он действительно очень усердно работал, и ребята были рады за него.

Я выступал здесь (в «Сент-Луисе») семь лет и действительно старался показать сегодня всё, на что способен. Иногда что-то не получалось, но в итоге было очень волнующе», — цитирует Барбашёва USA Today.

Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.