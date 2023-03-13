Гендиректор «Сибири»: есть большая вероятность, что мы достигнем соглашения с Беком

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о ситуации с контрактами игроков клуба Тейлора Бека и Тревора Мёрфи.

«Скажу так, очень большая вероятность, что мы достигнем окончательного соглашения с Беком.

Можно ли сохранить Мёрфи? Я про интерес из Северной Америки слышал. Но он не настолько серьёзный. Варианты для продолжения карьеры в Северной Америке у него есть. Надо учитывать ещё один момент: на территории КХЛ Тревор ограниченно свободный агент. По окончании сезона права в КХЛ будут принадлежать «Сибири». Если он решит уехать в Северную Америку, то его у нас не будет. Если он решит остаться в КХЛ, то тут клуб вправе решать, в какой команде он будет играть», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.