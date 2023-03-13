Нападающий «Сибири»: если смотреть регулярку, мы прилично шагнули вперёд

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов оценил результат команды в сезоне и рассказал, что ему понравился новый формат регулярки в КХЛ.

«Команда топчется на месте, если судить по плей-офф? Если смотреть регулярку, мы шагнули прилично вперёд. В том году, особенно вначале, мы барахтались. В этом году мы как-то ровно прошли. У нас хорошо работало большинство, можно было решать судьбу матча за счёт этого. В плей-офф не сказал бы, что мы где-то прямо топчемся на месте. Но результат один и тот же: вылет в первом раунде. Это очень плохо для нас, мы рассчитывали пройти дальше. Но мало сделали для этого.

Хотел бы продлить регулярку? Мерять парашюты, баллоны — такое себе занятие. Лучше играть в хоккей через день, через два, без разницы. В этом году интенсивный график получился. В месяц по 15 игр бывало. Ты не успеваешь расслабиться. В этом году было очень интересно в регулярке. Ты постоянно в тонусе, постоянно играешь, и мне больше так понравилось», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.