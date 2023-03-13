Плющев: не видел, чтобы у Билялетдинова была небритость, болтались волосы или дрожали руки

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил работу Леонида Тамбиева на посту главного тренера «Адмирала» и прокомментировал внешний вид главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.

«Плей-офф в КХЛ идёт хорошо, заполняемость трибун отличная. Команды, которые раньше не претендовали на многое, прошли дальше. Добротный хоккей. Леонида Тамбиева (главный тренер «Адмирала». — Прим. «Чемпионата») поздравляю с выходом во второй раунд, это его успех. Тренер придерживался тактики, которую изначально принял, потому что подбор игроков у него такой. Он старался выжать из них всё возможное, максимально их использовать для достижения результата.

Хотел бы отметить Зинэтулу Билялетдинова, который сказал ребятам, что мы не бои без правил устраиваем, а вышли в хоккей играть. Кроме того, мэтр тренерского цеха даёт пример не только результатом, но и внешним видом. Никогда не видел, чтобы у Билялетдинова была небритость, болтались волосы или дрожали руки. Главнокомандующий на мостике должен выглядеть солидно. Усмирил Радулова? Не думаю, что персонально Радулову он что-то объяснял. Думаю, он сказал ребятам, что мы не шпана из подворотни, а команда, которая должна бороться за Кубок Гагарина. У человека старые замашки, многим надо у него поучиться», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.