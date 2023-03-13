Плющев: не видел, чтобы у Билялетдинова была небритость, болтались волосы или дрожали руки

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил работу Леонида Тамбиева на посту главного тренера «Адмирала» и прокомментировал внешний вид главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.
«Плей-офф в КХЛ идёт хорошо, заполняемость трибун отличная. Команды, которые раньше не претендовали на многое, прошли дальше. Добротный хоккей. Леонида Тамбиева (главный тренер «Адмирала». — Прим. «Чемпионата») поздравляю с выходом во второй раунд, это его успех. Тренер придерживался тактики, которую изначально принял, потому что подбор игроков у него такой. Он старался выжать из них всё возможное, максимально их использовать для достижения результата.
Хотел бы отметить Зинэтулу Билялетдинова, который сказал ребятам, что мы не бои без правил устраиваем, а вышли в хоккей играть. Кроме того, мэтр тренерского цеха даёт пример не только результатом, но и внешним видом. Никогда не видел, чтобы у Билялетдинова была небритость, болтались волосы или дрожали руки. Главнокомандующий на мостике должен выглядеть солидно. Усмирил Радулова? Не думаю, что персонально Радулову он что-то объяснял. Думаю, он сказал ребятам, что мы не шпана из подворотни, а команда, которая должна бороться за Кубок Гагарина. У человека старые замашки, многим надо у него поучиться», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 13 марта 2023
-
13:30
-
13:24
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:48
-
12:45
-
12:42
-
12:39
-
12:32
-
12:27
-
12:25
-
12:19
-
12:14
-
12:07
-
12:00
-
11:54
-
11:48
-
11:43
-
11:33
-
11:25
-
11:21
-
11:15
-
11:10
-
11:06
-
11:02
-
10:56
-
10:51
-
10:47
-
10:42
-
10:39
-
10:29
-
10:12
-
10:00
-
09:45