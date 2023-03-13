Малкин вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по числу сезонов с 70+ очками
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» двумя голевыми передачами, доведя число набранных в сезоне очков до 70 (23+47).
Таким образом, Малкин набрал 70 и более очков за сезон в 12-й раз в карьере, повторив достижение Марио Лемье. Больше таких сезонов в истории «пингвинов» лишь у Сидни Кросби (13).
«Питтсбург» после 66 сыгранных матчей набрал 78 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Востока.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
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