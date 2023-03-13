Каменский оценил идею приглашения Ларионова в сборную России

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал возможность приглашения главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова в национальную сборную России и оценил игру нижегородцев в Кубке Гагарина.

«Это (приглашение в сборную) не от меня зависит. Он уже возглавлял молодёжную сборную. Такого хоккеиста и великого человека знают все. Конечно, он принесёт большую пользу нашему хоккею.

В этом году Игорь создал команду, которая показывает отличный хоккей, отличные результаты. Это радует болельщиков, он тоже получает удовольствие от игры команды. Я думаю, что у «Торпедо» есть цель завоевать Кубок Гагарина и, естественно, они будут бороться. Они выходят на каждый матч и показывают свою игру. У него игра более комбинационная, быстрая, атакующая – вот этой тактикой команда, наверное, и отличается от других», — приводит слова Каменского «РИА Новости».

Напомним, «Торпедо» выиграло серию у московского «Динамо» со счётом 4-2 и вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью».