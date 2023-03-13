Кто выиграет седьмой матч в серии ЦСКА — «Северсталь»?

Завтра, 14 марта, в Москве состоится седьмой, решающий матч в рамках серии розыгрыша Кубка Гагарина между ЦСКА и череповецкой «Северсталью». Встреча начнётся в 19:30 мск.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: кто выиграет седьмой матче в серии ЦСКА — «Северсталь»?

В сезонной серии из четырёх встреч «Северсталь» трижды взяла верх над армейцами, выиграв дважды дома и один раз в гостях. В первой встрече Кубка Гагарина ЦСКА уверенно победил – 5:2. В следующей встрече «Северсталь» взяла реванш, одолев армейцев в овертайме – 3:2. В третьем матче серии победу одержали хоккеисты «Северстали» со счётом 5:3. В четвёртом матче хоккеисты ЦСКА одержали разгромную победу со счётом 9:3. Пятый матч выиграли хоккеисты ЦСКА со счётом 4:3. В шестой встрече череповчане всухую обыграли армейцев 3:0.