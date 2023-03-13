Кожевников: шведы, финны и чехи будут упираться против участия России в ЧМ-2024

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил возможность участия сборной России в чемпионате мира 2024 года в Чехии.
«Я верю, что сборная России по хоккею может участвовать в чемпионате мира по хоккею уже в 2024 году. Естественно, против будут шведы, финны и чехи, они подсвинки, которые будут упираться и палки в колеса вставлять. США и Канада понимают, что чемпионат мира без России не тот турнир. За океаном работают профессионалы, у которых до сих пор играют наши ребята, и они всё понимают. Также Латвия будет против участия нашей национальной команды на чемпионате мира и остальная вся подлячина», — сказал Кожевников Metaratings.ru.
Напомним, ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года. Вопрос возвращения будет рассмотрен на конгрессе ИИХФ в мае.
- 13 марта 2023
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