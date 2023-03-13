Буцаев: «Торпедо» создаёт много креатива, играет на кураже, но не забывает об обороне

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев поделился мнением об игре «Нефтехимика» и «Торпедо».

«И «Нефтехимик», и «Торпедо» играют в более атакующий хоккей, вижу ли я, что игра в КХЛ двигается именно в этом направлении? Это всё здорово, конечно, очень здорово. Но опять же, всё зависит от исполнителей, от тех игроков, которых ты имеешь в своём распоряжении. Ты должен из каждого достать максимум, чтобы он принёс пользу команде в конечном результате. Не бывает такого, что выигрывает только атака или только оборона. Должен быть баланс. Я не скажу, что «Торпедо» играет без обороны. Да, они создают много креатива, здорово играют в атаке, они понимают друг друга, играют на кураже. Но «Торпедо» не забывает об обороне», — сказал Буцаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

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