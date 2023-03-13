«Мы могли бы навязать более долгую борьбу «Локомотиву». Интервью с тренером «Витязя»

«Витязь» – одно из открытий нынешнего сезона КХЛ. Подмосковная команда отличалась удивительной стабильностью на протяжении регулярного чемпионата и в плей-офф квалифицировалась с шестого места в Западной конференции.

В начале марта «витязи» одержали первую в кахаэловской истории кубковую победу, но остаться на волне успеха им не удалось – путёвку во второй раунд Кубка Гагарина команда уступила «Локомотиву». Впрочем, счёт в серии 1-4 едва ли отражает её содержание: три встречи противостояния из пяти завершились в овертайме.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев оценил результат и прогресс своих игроков.

— «Витязь» начал сезон серией побед над топ-клубами. Целенаправленно готовили команду к мощному старту?

— Нет, такого акцента не делали. Акцент был сделан на то, чтобы выходить и побеждать в каждом матче, не обращая внимание на регалии соперников. Нельзя делить — сегодня ты выиграешь, завтра проиграешь. Это длинный марафон, и каждое очко в конце может стать решающим.

— Многие игроки, о которых говорили как о списанных со счетов, в этом сезоне добились прогресса под вашим руководством. Это и Кара, и Старков, и Рассказов. Удалось ли вам понять, в чём были их проблемы раньше? И в чём именно вы им помогли?

— Работа тренера и заключается в том, чтобы помочь игроку преодолеть неудачи. Но, наверное, самое главное — дать шанс и поверить ребятам. Если ты воспользуешься этим шансом, то будешь двигаться дальше. Рад, что у них это получилось.

— Как бы вы оценили потенциал Станислава Ярового?

— Очень талантливый игрок со своим индивидуальным почерком. Но говорить о его будущем… Всё это будет зависеть от него, как он будет дальше относиться к себе, к работе, к тем замечаниям, которые ему предъявляются по игровым моментам. Наверное, как у любого молодого игрока, у него ещё нет той стабильности, которая присуща более взрослым и опытным хоккеистам. Это всё издержки молодости.

Станислав Яровой Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Можно ли сказать, что он недополучил игровое время из-за недостатка стабильности?

— Ни один тренер не будет ограничивать хоккеиста в игровом времени, если он приносит пользу и играет полезно. В такой ситуации ни один тренер не будет губить игрока. Да, возможно, ему не хватило физических кондиций, о чём мы говорили и над чем ему нужно работать. Он уже почувствовал, что юношеский и молодёжный хоккей уходит далеко в прошлое, а большие игры выигрываются за счёт других качеств.

— На видео, где вы обращаетесь к команде после пятого матча с «Локомотивом», очень многие хоккеисты выглядят невероятно опустошёнными. Вышла ли команда из этого состояния?

— Любое поражение, любое окончание соревнований, за исключением тех, которые заканчиваются победой, — это опустошение для любого спортсмена. Это нормально, в порядке вещей. В спорте есть только одно первое место, все остальные проигравшие. Ребята отдали все силы, выложились в этой серии. Наверное, много чего не хватило, но тем не менее по игре и самоотдаче абсолютно никаких претензий нет. Восстановились или нет? Мы дали команде выходные после такого непростого, но в то же время интересного сезона, чтобы ребята могли немного отойти от хоккея. Потом уже будем собираться, дальше проводить тренировочные занятия и общаться.

— Сезон получился экспериментальным с точки зрения календаря и других условий. Есть какие-то вещи, которые вы открыли для себя как тренер за этот год?

— Каждый опыт — это отдельная страница, отдельное наблюдение. Не исключение и эта ситуация. У нас стало больше игр, что интересно. Этому фактору пришлось уделять больше внимания в регулярном чемпионате. Конечно, всё это учитывается и берётся на будущее.

— И в «Витязе», и в «Сочи», и в «Нефтехимике» ваши команды на отдельных отрезках выдавали длинные победные серии, но выиграть серию в плей-офф не удалось. Видите ли вы что-то общее в кубковых поражениях своих команд?

— Давайте я отвечу так на ваш вопрос: а после меня эти клубы добивались каких-то больших побед или громких успехов?

— «Сочи» точно нет, а «Нефтехимик» — в этом сезоне.

— Успешная серия плей-офф состоит из четырёх побед, а 2-4, 3-4 — это… ну ты участвовал в серии. Мы тоже в этом сезоне сыграли 1-4, три игры в овертайме за долгий период, когда команда не выходила. В прошлом сезоне «Нефтехимик» закончил серию 0-4.

Опять же мы видели, что команда играет, но есть предел. У кого-то больше опыта, мастерства, травмы, длина скамейки. Проводить какие-то параллели я бы не стал. Мы ставим максимальные цели и должны их достигать. Мы не удовлетворены результатом первого круга. Считаю, что мы могли бы навязать более долгую борьбу «Локомотиву». Но получилось так, как получилось.

— И «Нефтехимик», и «Торпедо» играют в более атакующий хоккей. Видите ли вы, что игра в КХЛ двигается именно в этом направлении?

— Это всё здорово, конечно, очень здорово. Но опять же, всё зависит от исполнителей, от тех игроков, которых ты имеешь в своём распоряжении. Ты должен из каждого достать максимум, чтобы он принёс пользу команде в конечном результате. Не бывает такого, что выигрывает только атака или только оборона. Должен быть баланс. Я не скажу, что «Торпедо» играет без обороны. Да, они создают много креатива, здорово играют в атаке, они понимают друг друга, играют на кураже. Но «Торпедо» не забывает об обороне.

Вячеслав Буцаев и главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Как вы смотрите в своё будущее? Не с точки зрения конкретных клубов, а с точки зрения идеи. Вам как тренеру было бы интереснее прийти в топ-клуб или поднять команду из второй половины таблицы?

— Как тренеру мне интереснее было бы работать. Это прежде всего и независимо от того, какие команды и какие задачи ставятся. Работа приносит опыт, удовольствие от любимого дела. Если этим довольны и руководители, то вдвойне приятно. Говорить о том, что бы я хотел… Всему своё время.