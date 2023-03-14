Три очка Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Монреаль»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4.

На третьей минуте Арттури Лехконен открыл счёт голам. На седьмой минуте удвоил преимущество Боуэн Байрэм. Мэтт Ньето забил на девятой минуте. На 17-й минуте Лехконен оформил дубль. А на 19-й минуте голом ответил Джош Андерсон.

На 22-й минуте Микко Рантанен забил за гостей. На 24-й минуте их преимущество увеличил Джей Ти Комфер с передачи российского нападающего Валерия Ничушкина. Российский нападающий Денис Гурьянов ответил голом на 40-й минуте.

На 49-й минуте с передачи всё того же Ничушкина забил Натан Маккиннон. Затем на 49-й и 50-й минутах последовали заброшенные шайбы Ессе Юлёнена и Майка Мэтисона. А точку в матче поставил Ничушкин на 54-й минуте.

Российский голкипер Александр Георгиев совершил 15 сейвов.