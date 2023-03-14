Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три очка Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Монреаль»

Три очка Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Монреаль»
Аудио-версия:
Комментарии

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:4.

На третьей минуте Арттури Лехконен открыл счёт голам. На седьмой минуте удвоил преимущество Боуэн Байрэм. Мэтт Ньето забил на девятой минуте. На 17-й минуте Лехконен оформил дубль. А на 19-й минуте голом ответил Джош Андерсон.

На 22-й минуте Микко Рантанен забил за гостей. На 24-й минуте их преимущество увеличил Джей Ти Комфер с передачи российского нападающего Валерия Ничушкина. Российский нападающий Денис Гурьянов ответил голом на 40-й минуте.

На 49-й минуте с передачи всё того же Ничушкина забил Натан Маккиннон. Затем на 49-й и 50-й минутах последовали заброшенные шайбы Ессе Юлёнена и Майка Мэтисона. А точку в матче поставил Ничушкин на 54-й минуте.

Российский голкипер Александр Георгиев совершил 15 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2023, вторник. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 8
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (О'Коннор, Тэйвз) – 02:59 (5x5)   0:2 Байрэм (Жирар) – 06:09 (5x5)   0:3 Ньето (Эллер, О'Коннор) – 08:05 (5x5)   0:4 Лехконен (Рантанен, Макар) – 16:00 (5x4)   1:4 Андерсон (Ковачевич, Судзуки) – 18:58 (5x5)   1:5 Рантанен (Родригес, Тэйвз) – 21:48 (5x5)   1:6 Комфер (Ничушкин, Лехконен) – 23:58 (5x5)   2:6 Гурьянов (Судзуки, Друен) – 39:18 (5x4)   2:7 Маккиннон (Макар, Ничушкин) – 48:09 (5x4)   3:7 Юлёнен (Уайдман, Бельзиль) – 48:48 (5x5)   4:7 Мэтисон (Андерсон, Савар) – 50:35 (5x5)   4:8 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 53:09 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023