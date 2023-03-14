«Смерть, налоги и подставления Джо». Sportsnet — о голе Павелски

Пресс-служба Sportsnet в «Твиттере» отреагировала на гол опытного нападающего «Даллас Старз» Джо Павелски в матче с «Сиэтл Кракен» (5:2). Хоккеист при счёте 2:1 подставил клюшку под бросок одноклубника и поразил ворота соперника.

«Смерть, налоги и подставления Джо Павелски», — говорится в сообщении.

Отметим, что здесь обыграна известная идиома «смерть и налоги». Оригинал фразы, в которой это выражение было использовано, приписывается Бенджамину Франклину. Идиома обозначает нечто вечное и неотвратимое.

Пресс-служба НХЛ также прокомментировала гол Павелски.

«Король подставлений снова в деле», — говорится в сообщении в «Твиттере».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.