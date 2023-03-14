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ХК «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды Алексея Жамнова

ХК «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды Алексея Жамнова
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ХК «Спартак» объявил об утверждении на пост главного тренера Алексея Жамнова.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва приветствует Алексея Юрьевича в качестве главного тренера — желаем много новых побед, успехов и удачи во главе московского «Спартака»!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

Алексей Жамнов — действующий главный тренер сборной России по хоккею. Кроме того, специалист занимает должность советника председателя наблюдательного совета «Спартака» и руководителя проекта «Академия «Спартак».

Напомним, по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ красно-белые не вышли в плей-офф, завершив регулярку на девятой позиции на Западе. «Спартак» записал на свой счёт 64 очка в 68 встречах, на четыре очка отстав от минского «Динамо», закончившего чемпионат на восьмой строчке. Красно-белые проиграли в основное время в 32 встречах.

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