ХК «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды Алексея Жамнова

ХК «Спартак» объявил об утверждении на пост главного тренера Алексея Жамнова.
«Хоккейный клуб «Спартак» Москва приветствует Алексея Юрьевича в качестве главного тренера — желаем много новых побед, успехов и удачи во главе московского «Спартака»!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.
Алексей Жамнов — действующий главный тренер сборной России по хоккею. Кроме того, специалист занимает должность советника председателя наблюдательного совета «Спартака» и руководителя проекта «Академия «Спартак».
Напомним, по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ красно-белые не вышли в плей-офф, завершив регулярку на девятой позиции на Западе. «Спартак» записал на свой счёт 64 очка в 68 встречах, на четыре очка отстав от минского «Динамо», закончившего чемпионат на восьмой строчке. Красно-белые проиграли в основное время в 32 встречах.
- 14 марта 2023
-
14:00
-
13:48
-
13:45
-
13:44
-
13:41
-
13:38
-
13:24
-
13:14
-
13:08
-
12:56
-
12:31
-
12:01
-
11:30
-
11:24
-
11:00
-
10:40
-
10:29
-
10:24
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:35
-
09:33
-
09:27
-
09:07
-
08:43
-
08:27
-
07:37
-
05:32
-
05:25
- 13 марта 2023
-
23:57
-
23:32
-
23:07
-
22:47