ХК «Спартак» заключит контракт с Алексеем Жамновым сроком на два сезона
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Как стало известно «Чемпионату», Алексей Жамнов вскоре станет новым главным тренером «Спартака». Контракт с ним заключат сроком на два сезона.
В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
Напомним, сейчас Алексей Жамнов является действующим главным тренером сборной России по хоккею, а также советником председателя наблюдательного совета «Спартака» и руководителем проекта «Академия «Спартак».
Красно-белые по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ не смогли пройти в плей-офф, финишировав на девятом месте в Западной конференции. «Спартак» набрал 64 очка в 68 матчах и на четыре очка отстал от минского «Динамо», завершившего чемпионат на восьмой позиции. Москвичи потерпели 32 поражения в основное время.
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