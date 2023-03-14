ХК «Спартак» заключит контракт с Алексеем Жамновым сроком на два сезона

Как стало известно «Чемпионату», Алексей Жамнов вскоре станет новым главным тренером «Спартака». Контракт с ним заключат сроком на два сезона.

В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Напомним, сейчас Алексей Жамнов является действующим главным тренером сборной России по хоккею, а также советником председателя наблюдательного совета «Спартака» и руководителем проекта «Академия «Спартак».

Красно-белые по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ не смогли пройти в плей-офф, финишировав на девятом месте в Западной конференции. «Спартак» набрал 64 очка в 68 матчах и на четыре очка отстал от минского «Динамо», завершившего чемпионат на восьмой позиции. Москвичи потерпели 32 поражения в основное время.