В «Спартаке» прокомментировали назначение на пост главного тренера команды Алексея Жамнова

Председатель наблюдательного совета ХК «Спартак» Олег Усачёв прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера красно-белых.
«Алексей Жамнов не нуждается в особом представлении. Он добился в хоккее самых больших высот как игрок, функционер, и как тренер — в том числе в национальной сборной России. Это знаковая фигура для отечественного спорта. Алексей Юрьевич также внёс большой вклад в развитие нашего клуба и спартаковской школы в последние годы. Несмотря на то, что в хоккее Алексей Жамнов добился всевозможных успехов, работа на посту главного тренера ХК «Спартак» станет для него новым, интересным вызовом. Считаем, что Алексей Юрьевич достойно справится с поставленной перед ним задачей — вывести «Спартак» на высокие позиции в КХЛ, уделяя достаточно внимания развитию молодых игроков нашей системы. Также уверен, что под его руководством наша команда будет показывать содержательный и интересный хоккей, который, в свою очередь, не оставит равнодушными многочисленных болельщиков московского «Спартака», — приводит слова Усачёва официальный телеграм-канал москвичей.
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