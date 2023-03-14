The Athletic о Могильном: чувак забил 76 голов за сезон, а через пару лет забил 55 на бис

Журналист The Athletic Шон Макиндо прокомментировал попадание великого российского хоккеиста Александра Могильного в рейтинг лучших игроков за всю историю НХЛ из числа тех, кто доходил до отметки в 50 голов за сезон. Форвард занял 25-е место. Нападающий попал в категорию с названием «Те, кто выбивал 50 дважды и кого я поставил выше, потому что они мне нравятся». Вместе с ним в этот список попали ещё четыре игрока: Стивен Стэмкос, Джо Сакик, Брендан Шенахан и Джером Игинла.
«У каждого из этих парней была пара сезонов с 50 голами, и всех их поставили немного выше, чем должны были бы быть, потому что это мой рейтинг.
Кстати, это определённый верняк — четыре члена Зала славы плюс Могильный — и он обязательно должен быть в списке. Чувак забил 76 голов за сезон, а через несколько лет забил 55 на бис, что мы вообще тут делаем?» — приводит слова журналиста The Athletic.
- 14 марта 2023
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