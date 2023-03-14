The Athletic: никто не мог остановить Буре, кроме операции на его колене

Журналист The Athletic Шон Макиндо объяснил включение Павла Буре в рейтинг лучших игроков за всю историю НХЛ из числа тех, кто доходил до отметки в 50 голов за сезон. Хоккеист, занявший 13-е место в списке, попал в категорию «Уровень современных легенд».

«Теперь мы переходим к сливкам нашего урожая. Все эти парни преодолели отметку в 50 голов как минимум трижды, и все они в какой-то момент истории хоккея были синонимами голеадорства.

Нахождение здесь Мишеля Гуле может показаться неуместным, но он четыре раза достиг отметки в 50 голов. У Кэма Нили было три таких чемпионата, включая сезон, когда он сыграл всего 49 матчей. У Робитайла, Селянне и Ягра было по три сезона, у Курри — четыре, у Айзермана — пять, а у Буре — столько, сколько он хотел, потому что никто не мог остановить его, кроме операции на его колене», — приводит слова журналиста The Athletic.