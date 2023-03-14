ХК «Сочи» продлил контракты с тремя хоккеистами: защитниками Антоном Новиковым и Никитой Ващенко, нападающим Донатом Стальновым, сообщает официальный телеграм-канал южан.

«21-летний Антон Новиков в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ, сыграл 44 матча, в которых очков не набрал при среднем игровом времени 13 минут 3 секунды. 22-летний Никита Ващенко пополнил состав «Сочи» в результате обмена со СКА, он принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата, набрал 2 (0+2) очка при среднем игровом времени 13 минут 51 секунду. 23-летний Донат Стальнов вторую половину сезона провёл с капитанской нашивкой, всего в чемпионате форвард сыграл 55 матчей, набрал 11 (6+5) очков при среднем игровом времени 13 минут 1 секунда.

Контракты Новикова и Ващенко носят двусторонний характер и рассчитаны до 30 апреля 2024 года. Односторонний контракт Стальнова также будет действовать до 30 апреля 2024 года», — говорится в сообщении клуба.

«Сочи» в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ занял последнее место в таблице Запада, набрав 32 очка.