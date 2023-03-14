Экс-форвард «Северстали»: для команды Разина не существует стереотипов, они их ломают

Бывший форвард «Северстали», выигравший в её составе бронзу чемпионата России в 2001 году, Алексей Кознев рассказал о серии плей-офф между ЦСКА и командой из Череповца.

«В целом серия отражает тенденции сезона — непредсказуемые результаты, интриги. То, что армейцам не удаётся сломить сопротивление соперника, можно объяснить. Мы видим, что «Северсталь» — команда, хоть и молодая, но обученная, грамотная. Есть качественные исполнители. К тому же это очень тренерская команда, которая подчинена выполнению задачи, которую перед ней ставит Андрей Разин. Ну с ЦСКА всё понятно: лидер, обладатель Кубка Гагарина, команда с мастерами и характером. Но «Северсталь» оказала ей достойное сопротивление. Это в хоккее самое интересное.

ЦСКА выиграл четвёртый матч 9:3, а шестой проиграл 0:3, о чём говорят такие перепады в результатах? Да о чём угодно. На цифры вообще не надо обращать внимания. Можно выиграть 9:3, потом проиграть. Или выигрывать матчи подряд с минимальным счётом. Каждая дуэль — отдельная история, за количество шайб очков не добавляют. В один день сложилось так: кто-то приболел, кого-то тренеры не поставили на игру, игроки допустили ошибки технические и тактические — всё это составляющие одного результата. В другой день всё может перевернуться.

Есть у «Северстали» реальный шанс выиграть серию у ЦСКА? Шансы равны на самом деле. Несмотря на то что армейцы играют последний матч в Москве, эмоциональный фон лучше у «Северстали». Что и показал последний матч. Трудно отдать кому-то приоритет. От ЦСКА ждут победы, в этом плане на него давит ответственность. С другой стороны, у них более опытные игроки, по идее, они должны проходить «Северсталь». Просто для команды Разина не существует стереотипов. Они их ломают, что мы и видели в последние годы», — приводит слова Кознева «РБ Спорт».