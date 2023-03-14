Билялетдинов: боятся ли меня игроки? Бояться не надо, уважать надо

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о своём тренерском подходе и об индивидуальном подходе к хоккеистам.
«К каждому игроку нужен свой ключик? Они все разные. Приходится разговаривать. Требования одни, но по-разному надо подойти к этому. Кто-то воспринимает это спокойно и понимает. Если тренер спрашивает что-то, значит, на что-то надо обратить внимание или, наоборот, сохранить и улучшить.
Игроки меня не боятся? Не знаю, спросите их. А чего меня бояться? Бояться не надо, уважать надо. К любому человеку надо подходить с уважением, какой бы он ни был. С уважением надо относиться к сопернику.
С большим уважением отношусь к труду персонала команды? Они делают всё для команды, и это обязательно надо уважать. Эти люди не на льду, а в команде. Это все те, кто работает на команду, на результат и на клуб, и их надо ценить. У них иногда труд бывает пожёстче, и это не надо забывать», — цитирует Билялетдинова сайт КХЛ.
Напомним, Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в ходе текущего сезона после того, как Олег Знарок покинул клуб. Благодаря ему казанская команда смогла выиграть Восточную конференцию.
- 14 марта 2023
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