Эмоции Ильи Воробьёва после решающего гола «Металлурга» в овертайме седьмого матча серии
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В Екатеринбурге завершился седьмой, решающий матч в розыгрыше Кубка Гагарина. «Автомобилист» принимал на своём льду магнитогорский «Металлург». Победу в дополнительное время со счётом 4:3 одержали гости.
Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв после победного гола Николая Голдобина в дополнительное время с помощниками ярко отпраздновал выход своего клуба во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.
Напомним, «Металлург» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где встретится с «Авангардом». Магнитогорцы в 12-й раз в истории КХЛ вышли во второй раунд плей-офф. Матчи с омским клубом состоятся 17, 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта.
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