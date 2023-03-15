Гол Гурьянова помог «Монреалю» обыграть «Питтсбург», у Малкина два очка

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч закончился со счётом 6:4 (4:2, 0:2, 2:0) в пользу гостей льда.
Счёт в матче был открыт уже на 22-й секунде встречи — отличился Джейк Гюнцель, выведя хозяев площадки вперёд. На пятой минуте российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин удвоил преимущество «Питтсбурга» в счёте.
«Монреалю» удалось сравнять счёт ещё до экватора первой двадцатиминутки — отличились Майк Хоффман и Ессе Юлёнен. На 12-й минуте встречи отличился российский нападающий «Монреаля» Денис Гурьянов, выведя «Канадиенс» вперёд, а за 11 секунд до конца первого периода Джоэль Эдмундсон удвоил преимущество гостей.
Во втором периоде «Питтсбург» смог вновь сравнять счёт усилиями Криса Летанга и Джейка Гюнцеля, оформившего дубль. Малкин в этой голевой атаке записал на себя ассист.
Третий же период полностью прошёл под диктовку гостей — на 44-й минуте Антони Ришар вновь вывел «Монреаль» вперёд, а точку в матче поставил Джош Андерсон, поразивший на последней минуте пустые ворота «Питтсбурга».
Таким образом «Монреалю» удалось прервать серию из семи поражений.
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