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Гол Гурьянова помог «Монреалю» обыграть «Питтсбург», у Малкина два очка

Гол Гурьянова помог «Монреалю» обыграть «Питтсбург», у Малкина два очка
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч закончился со счётом 6:4 (4:2, 0:2, 2:0) в пользу гостей льда.

Счёт в матче был открыт уже на 22-й секунде встречи — отличился Джейк Гюнцель, выведя хозяев площадки вперёд. На пятой минуте российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин удвоил преимущество «Питтсбурга» в счёте.

«Монреалю» удалось сравнять счёт ещё до экватора первой двадцатиминутки — отличились Майк Хоффман и Ессе Юлёнен. На 12-й минуте встречи отличился российский нападающий «Монреаля» Денис Гурьянов, выведя «Канадиенс» вперёд, а за 11 секунд до конца первого периода Джоэль Эдмундсон удвоил преимущество гостей.

Во втором периоде «Питтсбург» смог вновь сравнять счёт усилиями Криса Летанга и Джейка Гюнцеля, оформившего дубль. Малкин в этой голевой атаке записал на себя ассист.

Третий же период полностью прошёл под диктовку гостей — на 44-й минуте Антони Ришар вновь вывел «Монреаль» вперёд, а точку в матче поставил Джош Андерсон, поразивший на последней минуте пустые ворота «Питтсбурга».

Таким образом «Монреалю» удалось прервать серию из семи поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2023, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Гюнцель (Раст, Кросби) – 00:21 (5x5)   2:0 Малкин (Летанг, Гюнцель) – 04:49 (5x4)   2:1 Хоффман (Питлик, Бэррон) – 05:21 (5x5)   2:2 Юлёнен (Мэтисон, Арве-Пинар) – 07:13 (5x5)   2:3 Гурьянов (Бельзиль, Друен) – 11:31 (5x5)   2:4 Эдмундсон (Ковачевич, Друен) – 19:49 (5x5)   3:4 Летанг (Петтерссон, Ракелль) – 30:57 (5x5)   4:4 Гюнцель (Малкин, Летанг) – 38:05 (5x4)   4:5 Ришар (Бэррон, Эдмундсон) – 43:05 (5x5)   4:6 Андерсон – 59:25 (en)
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