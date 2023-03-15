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Голевой пас Клима Костина помог «Эдмонтону» переиграть «Оттаву»

Голевой пас Клима Костина помог «Эдмонтону» переиграть «Оттаву»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттаву Сенаторз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 6:3.

Уже на третьей минуте счёт открыл Дерек Райан. Но на седьмой минуте Брэди Ткачук сравнял счёт. На 13-й минуте вывел хозяев вновь вперёд гол Леона Драйзайтля. На 19-й минуте гол забил Тим Штюцле.

На 26-й минуте Райан Ньюджент-Хопкинс снова вывел хозяев вперёд. А на 37-й минуте Драйзайтль оформил дубль. Ему ассистировал Коннор Макдэвид. Ник Бьюгстад забил на 40-й минуте с передачи российского нападающего Клима Костина.

На 46-й минуте Штюцле оформил дубль. Макдэвид забил свой гол на 58-й минуте игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2023, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Райан (Маклауд, Шор) – 02:20 (5x5)   1:1 Ткачук (Дебринкэт, Сандерсон) – 06:48 (5x4)   2:1 Драйзайтль (Фёгеле, Ньюджент-Хопкинс) – 12:34 (5x5)   2:2 Штюцле (Гэмбрелл, Хэмоник) – 18:53 (4x5)   3:2 Ньюджент-Хопкинс – 25:39 (5x4)   4:2 Драйзайтль (Макдэвид, Фёгеле) – 36:17 (5x5)   5:2 Бьюгстад (Экхольм, Костин) – 39:59 (5x5)   5:3 Штюцле (Батерсон, Браун) – 45:28 (5x5)   6:3 Макдэвид (Кейн, Нурс) – 57:47 (en)
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