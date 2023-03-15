Голевой пас Клима Костина помог «Эдмонтону» переиграть «Оттаву»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Оттаву Сенаторз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 6:3.

Уже на третьей минуте счёт открыл Дерек Райан. Но на седьмой минуте Брэди Ткачук сравнял счёт. На 13-й минуте вывел хозяев вновь вперёд гол Леона Драйзайтля. На 19-й минуте гол забил Тим Штюцле.

На 26-й минуте Райан Ньюджент-Хопкинс снова вывел хозяев вперёд. А на 37-й минуте Драйзайтль оформил дубль. Ему ассистировал Коннор Макдэвид. Ник Бьюгстад забил на 40-й минуте с передачи российского нападающего Клима Костина.

На 46-й минуте Штюцле оформил дубль. Макдэвид забил свой гол на 58-й минуте игры.