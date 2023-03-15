Панарин вплотную приблизился к Ларионову в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал голевую передачу, набрав 74-е (20+54) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провёл 67 игр.
31-летний нападающий «синерубашечников» набрал 643-е очко в 575 матчах за карьеру в североамериканской лиге, вплотную приблизившись к Игорю Ларионову в зачёте российских бомбардиров в истории НХЛ.
Занимающий 15-е место среди россиян Ларионов завершил карьеру в НХЛ на отметке в 644 очка в 921 матче. Теперь Панарин отстаёт от него всего на одно результативное действие.
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