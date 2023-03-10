Панарин – космос! Превзошёл сразу трёх легенд НХЛ и повторил достижение ещё одной

Первые два матча Патрика Кейна за «Нью-Йорк Рейнджерс» оказались откровенно смазанными как для самого американского форварда, так и для всей команды. 34-летний звёздный новичок «синерубашечников» заработал суммарный показатель полезности «-4» при отсутствии результативных действий, а его новая команда потерпела два поражения подряд, не набрав ни одного очка в турнирную таблицу. Одной из главных причин локального спада «Рейнджерс» стал тот факт, что, гонясь за подписанием Кейна и пытаясь уложиться в платёжную ведомость, «синерубашечники» были вынуждены заявлять на матч неполный состав.

На протяжении практически полутора недель Жерар Галлан был вынужден обходиться пятью защитниками и 11 форвардами, а когда в ходе матчей его игроки ещё и получали травмы или дисквалификации, то положение «Рейнджерс» с физическим состоянием хоккеистов становилось совсем катастрофическим, что зачастую и приводило к проваленным третьим периодам. Как это вышло в том же матче с «Оттавой», где и дебютировал Кейн.

Как нельзя вовремя для «Рейнджерс» наступила почти недельная пауза в календаре регулярного чемпионата. За это время «синерубашечники» подтянули игровые кондиции, а самое главное наконец смогли сформировать полноценную заявку на матч. На сегодняшний матч с «Монреалем» впервые за долгое время Парни с Бродвея вышли, имея в составе шесть защитников и 12 форвардов, как это и положено по хоккейным канонам.

Начало встречи получилось максимально событийным, и уже к четвёртой минуте первого периода соперники обменялись заброшенными шайбами. Сначала Денис Гурьянов помог отличиться Кейдену Гуле, а следом Артемий Панарин выступил в роли ассистента у забившего в большинстве Алекси Лафреньера.

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе «Монреаля» в счёте – за три минуты до конца стартового периода «Канадиенс» во второй раз в матче вышли вперёд благодаря голу Алекса Бельзиля. Но после перерыва начал солировать Кейн. Уже на первой минуте второй трети Патрик набрал своё первое очко в форме «Рейнджерс», став второстепенным ассистентом в эпизоде с голом Джейкоба Трубы.

В середине отрезка «синерубашечники» получили большинство, которое Кейн начал с грубейшей голевой ошибки. Американский форвард допустил потерю при контроле шайбы, чем моментально воспользовался вылетевший в контратаку «Монреаль». Но уже спустя минуту сам же Патрик оперативно исправил свою же оплошность, оформив первый гол за «Рейнджерс».

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Разумеется, столь значимое событие в жизни американца (ведь это был его первый гол в НХЛ не в составе «Чикаго») просто не могло обойтись без участия Панарина, заработавшего своё третье очко в этом матче. Артемий выполнил второстепенную голевую передачу, после чего очень тепло поздравил своего старого-нового одноклубника с первым голом за «Нью-Йорк».

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Во встрече с «Канадиенс» 31-летний россиянин собрал коллекцию из трёх результативных передач, оформив 29-й ассистентский хет-трик за восемь лет выступления в НХЛ. По этому показателю российский форвард вышел на второе место среди крайних форвардов за восемь лет с момента дебюта в лиге. Первое место принадлежит Майку Босси (33), тогда как Панарин сегодня повторил достижение Ги Лефлёра (29) и побил показатели Яри Курри и Яромира Ягра (по 28).

Помимо этого, также Артемий вышел на 15-е место в списке лучших ассистентов среди россиян в истории НХЛ. Он превзошёл результат Ильи Ковальчука (435 против 433). В нынешнем сезоне на счету Панарина стало 72 (19+53) очка в 64 матчах. Отметки в 70+ очков он достигал в семи из восьми сезонов за карьеру в лиге. И наверняка Артемий спокойно бы набрал 70+ очков и в сезоне-2020/2021, но тогда чемпионат получился сильно сокращённым из-за коронавируса.

В третьем периоде на первый план вышел голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, совершивший целый ряд важных спасений и удержавший ничью для своей команды. Ещё сильнее российскому вратарю пришлось поработать в овертайме, когда нарушил правила Адам Фокс. У «Монреаля» было полторы минуты на розыгрыш большинства в формате «4 на 3), но Шестёркин при помощи каркаса ворот сумел отбиться. А в серии буллитов автором единственной реализованной попытки стал Мика Зибанеджад.

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В свою очередь Шестёркин отразил две попытки, а ещё один бросок игрока хозяев пришёлся в лицевой борт. До броска Панарина в серии послематчевых буллитов дело даже не дошло. «Рейнджерс» одержали первую победу с Кейном в составе, сумев прервать двухматчевую серию неудач.

«Событийное большинство с моим участием? Не так часто я теряю шайбу, когда меня никто не атакует. После этого у меня было несколько шансов, я смог забить и исправил эту ошибку», – заметил удовлетворённый Кейн после завершения встречи.