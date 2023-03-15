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Гол Андрея Кузьменко помог «Ванкуверу» взять верх над «Далласом»

Гол Андрея Кузьменко помог «Ванкуверу» взять верх над «Далласом»
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Даллас Старз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

Уже на второй минуте игры Филлип Ди Джузеппе открыл счёт голам. На седьмой минуте российский нападающий Андрей Кузьменко удвоил преимущество хозяев. Ему ассистировали Конор Гарланд и Брок Бёзер.

На 21-й минуте Уайатт Джонстон отыграл один гол. На 32-й минуте забил Энтони Бовиллье. Джейми Бенн забил ещё один гол для гостей на 40-й минуте.

На 45-й минуте отличился Гийом Бризбуа. На 57-й минуте Джей Ти Миллер поставил точку в матче.

Одноклубники Кузьменко форварды Виталий Кравцов и Василий Подколзин очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2023, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ди Джузеппе (Миллер, Бёзер) – 01:35 (5x5)   2:0 Кузьменко (Гарланд, Бёзер) – 06:00 (5x4)   2:1 Джонстон (Бенн, Хейсканен) – 20:48 (5x5)   3:1 Бовиллье (Воланин, Петтерссон) – 31:53 (5x5)   3:2 Бенн (Хейсканен) – 39:55 (5x4)   4:2 Бризбуа (Оман, Гарланд) – 44:09 (5x5)   5:2 Миллер (Бёзер) – 56:59 (5x5)
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