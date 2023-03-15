Гол Андрея Кузьменко помог «Ванкуверу» взять верх над «Далласом»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Даллас Старз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

Уже на второй минуте игры Филлип Ди Джузеппе открыл счёт голам. На седьмой минуте российский нападающий Андрей Кузьменко удвоил преимущество хозяев. Ему ассистировали Конор Гарланд и Брок Бёзер.

На 21-й минуте Уайатт Джонстон отыграл один гол. На 32-й минуте забил Энтони Бовиллье. Джейми Бенн забил ещё один гол для гостей на 40-й минуте.

На 45-й минуте отличился Гийом Бризбуа. На 57-й минуте Джей Ти Миллер поставил точку в матче.

Одноклубники Кузьменко форварды Виталий Кравцов и Василий Подколзин очков не набрали.