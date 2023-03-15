Реакция Конора Макгрегора на драку в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.
Матч посетил ирландский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор. В концовке второго периода на льду произошла стычка между форвардом «Рейнджерс» Баркли Гудроу и нападающим «Вашингтона» Томом Уилсоном. Макгрегор остался доволен увиденным на площадке и с улыбкой одобрительно покачал головой.
Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Напомним, из-за травмы в матче не принимал участия капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.
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