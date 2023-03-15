Жамнов: в мою работу в «Спартаке» не будут вмешиваться. Такая договорённость есть
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что у него есть договорённость с руководством «Спартака», о том, что оно не будет вмешиваться в его работу главным тренером московского клуба.
«Есть ли договорённость, что в мою работу в «Спартаке» не будут вмешиваться? Это всё обговаривалось, такая договорённость есть.
Назначение менеджера? Думаю, что начнём работать так, как сейчас, а дальше будет видно. Этот вопрос в прерогативе руководства клуба. Буду ли иметь голос в селекции? Конечно, буду, это всё тоже обговаривали. Всё будет решаться коллегиально, каждая кандидатура будет обсуждаться и утверждаться в том числе со мной как с главным тренером команды», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Читайте полное интервью с Алексеем Жамновым на «Чемпионате»:
Комментарии
- 15 марта 2023
-
13:20
-
13:05
-
12:55
-
12:45
-
12:27
-
12:20
-
12:06
-
11:56
-
11:35
-
11:21
-
10:53
-
10:24
-
10:00
-
09:50
-
09:31
-
09:11
-
08:50
-
08:40
-
08:31
-
08:17
-
07:33
-
07:01
-
06:59
-
06:49
-
06:48
-
06:25
-
06:21
-
04:49
-
04:42
-
04:39
-
04:36
-
04:34
-
04:07
-
04:05
-
03:36
Партнерский контент