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Жамнов: в мою работу в «Спартаке» не будут вмешиваться. Такая договорённость есть

Жамнов: в мою работу в «Спартаке» не будут вмешиваться. Такая договорённость есть
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что у него есть договорённость с руководством «Спартака», о том, что оно не будет вмешиваться в его работу главным тренером московского клуба.

«Есть ли договорённость, что в мою работу в «Спартаке» не будут вмешиваться? Это всё обговаривалось, такая договорённость есть.

Назначение менеджера? Думаю, что начнём работать так, как сейчас, а дальше будет видно. Этот вопрос в прерогативе руководства клуба. Буду ли иметь голос в селекции? Конечно, буду, это всё тоже обговаривали. Всё будет решаться коллегиально, каждая кандидатура будет обсуждаться и утверждаться в том числе со мной как с главным тренером команды», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Читайте полное интервью с Алексеем Жамновым на «Чемпионате»:

Теперь он будет рулить «Спартаком». Эксклюзивное интервью с Жамновым Теперь он будет рулить «Спартаком». Эксклюзивное интервью с Жамновым
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