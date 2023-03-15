Марченко — о серии с ЦСКА: домашняя площадка нам поможет, у них там не всегда ходят люди

Защитник «Локомотива» Алексей Марченко считает, что ярославская команда хорошо подготовилась к серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА. В прошлом сезоне в этой паре армейцы оказались сильнее в четырёх матчах серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Состояние отличное, хорошую тренировку провели, подвигались. Считаю, что все готовы к серии. С ЦСКА мы провели шесть матчей в этом сезоне. Отличные игры, очень плотные. За последние два-три года провели много игр с армейцами. Думаю, нам всё понятно. На первый план выйдут характер, желание победить. Кто больше будет хотеть, тот и выиграет.

Фактор домашней площадки нам точно поможет. У них там не всегда ходят люди. Если серьёзно, то мы много играли в Москве, а они — в Ярославле. Сейчас посмотрим, насколько «Локомотив» стал сильнее. ЦСКА — хорошая проверка для нашей команды. Регулярка — это регулярка, а основной хоккей в плей-офф. Если не побеждаешь в Кубке Гагарина, то зачем нужна хорошая регулярка?

«Витязи» дали нам почувствовать плей-офф, хорошо играли. Да и три овертайма об этом говорят. Они навязали хорошую борьбу, пластались, бросались под шайбу. Нам было нелегко. Думаю, нам пойдёт на пользу такая сложная серия. В плей-офф не бывает лёгких соперников, нынешний год всем это показал. В других сериях тоже была серьёзная борьба», — цитирует Марченко официальный сайт КХЛ.

Первый матч серии пройдёт в Москве 17 марта. Начало матча — в 19:30 мск.