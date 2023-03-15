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Борис Майоров рассказал, кого видит победителем Кубка Гагарина

Борис Майоров рассказал, кого видит победителем Кубка Гагарина
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров заявил, что считает фаворитом Кубка Гагарина казанский «Ак Барс».

«Я ставлю на победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Остальные команды, кроме «Ак Барса», сейчас играют неровно, в том числе и ЦСКА тоже. Посмотрите, как сейчас играют армейцы, при такой игре мало верится, что они смогут что-то выиграть. Также не очень верю в победу СКА.

Кто удивил меня? Не только меня, но и всех болельщиков хоккея очень удивил «Адмирал» после прохода «Салавата Юлаева», — приводит слова Майорова Metaratings.ru.

Завтра, 16 марта, стартуют первые матчи второго раунда плей-офф. В Санкт-Петербурге СКА примет нижегородское «Торпедо». В Казани «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом».

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