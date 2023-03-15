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«Чикаго» вызвал российского голкипера Антона Худобина из АХЛ

«Чикаго» вызвал российского голкипера Антона Худобина из АХЛ
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Российский голкипер Антон Худобин был вызван «Чикаго Блэкхоукс» из Американской хоккейной лиги, сообщает официальный «твиттер» клуба.

Напомним, 36-летний россиянин был обменян из «Даллас Старз» в «Чикаго» 3 марта. В нынешнем сезоне Худобин в НХЛ не выступал, проведя 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков. За фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» Антон матчей не провёл.

Худобин является финалистом Кубка Стэнли в составе «звёзд» в сезоне-2019/2020, чемпионом мира 2014 года в составе сборной России. Его контракт со средней зарплатой в $ 3,33 млн действует до конца текущего сезона.

Как сообщал ранее «Чемпионат», Худобин планирует продолжить карьеру в КХЛ.

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