Прошкин: ставлю на «Локомотив» в серии с ЦСКА, они повеселее играют

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин рассказал о серии Кубка Гагарина — 2023 между ЦСКА и ярославским «Локомотивом», а также назвал фаворита в этом противостоянии.
«Думаю, что именно сейчас возможное преимущество «Локомотива» по физике не так важно. В первых матчах у ЦСКА будут силы, потому что ребята отдохнули. Вот уже к концу серии у «Локомотива» должно больше сил остаться. С другой стороны, армейцы сейчас на ходу, они уже вошли в ритм. А у «Локомотива» был перерыв, поэтому ярославцы могли расслабиться.
Кто здесь будет фаворитом? Будет противостояние Никитина с Фёдоровым. Я бы поставил на «Локомотив». Мне кажется, у них более задиристая и молодая команда, которая повеселее играет. Думаю, пришло время для того, чтобы железнодорожники наконец-то обыграли ЦСКА и вышли дальше», — приводит слова Прошкина AllHockey.Ru.
Напомним, первый матч в серии будет сыгран в Москве 17 марта в 19:30 мск.
- 15 марта 2023
-
20:40
-
20:21
-
20:06
-
19:53
-
19:43
-
19:22
-
19:20
-
18:42
-
18:32
-
18:19
-
17:59
-
17:49
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:36
-
16:29
-
16:23
-
16:13
-
16:05
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:55
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:55
-
12:45
-
12:27
-
12:20