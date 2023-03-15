Прошкин: ставлю на «Локомотив» в серии с ЦСКА, они повеселее играют

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин рассказал о серии Кубка Гагарина — 2023 между ЦСКА и ярославским «Локомотивом», а также назвал фаворита в этом противостоянии.

«Думаю, что именно сейчас возможное преимущество «Локомотива» по физике не так важно. В первых матчах у ЦСКА будут силы, потому что ребята отдохнули. Вот уже к концу серии у «Локомотива» должно больше сил остаться. С другой стороны, армейцы сейчас на ходу, они уже вошли в ритм. А у «Локомотива» был перерыв, поэтому ярославцы могли расслабиться.

Кто здесь будет фаворитом? Будет противостояние Никитина с Фёдоровым. Я бы поставил на «Локомотив». Мне кажется, у них более задиристая и молодая команда, которая повеселее играет. Думаю, пришло время для того, чтобы железнодорожники наконец-то обыграли ЦСКА и вышли дальше», — приводит слова Прошкина AllHockey.Ru.

Напомним, первый матч в серии будет сыгран в Москве 17 марта в 19:30 мск.