Форвард «Вашингтона» Кузнецов впервые за восемь лет не набрал очков в шести матчах подряд

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов впервые за восемь лет остался без очков в шести матчах подряд.

Нападающий «столичных» не отметился результативными действиями в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5). Евгений выдал такую серию без набранных очков в НХЛ впервые с сезона-2014/2015 (своего второго в лиге). Тогда в феврале и марте он не набирал очков в девяти играх подряд.

В 67 матчах сезона на счету 30-летнего форварда 50 (11+39) очков при полезности «-14». Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Кузнецов провёл 666 матчей, в которых забросил 164 шайбы и отдал 384 результативные передачи.

В следующем матче регулярного сезона «столичные» сыграют дома с «Баффало Сэйбрз» в ночь на 16 марта в 2:00 мск.