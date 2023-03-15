Кныжов — о жизни в Сан-Хосе: неприятно платить огромные налоги, но выхода нет

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов рассказал о жизни в Сан-Хосе и посетовал на высокие налоги в штате.

«К дорогой жизни привык? Да, тут ничего не поделаешь. Конечно, неприятно платить огромные налоги, но другого выхода нет. Хорошая погода круглый год говорит сама за себя. Наверное, это стоит того.

Хватает ли вообще денег от контракта НХЛ? Контракта НХЛ 100% хватает для комфортной жизни. Вспоминаю свой первый год, когда я играл в АХЛ, тогда было не очень приятно. Приходилось на всём экономить. Если и покупал какие-то крупные вещи, то старался делать это в другом штате, где меньше налоги. Но сейчас мне на всё хватает», — цитирует Кныжова Sport24.

24-летний защитник в текущем сезоне провёл пять матчей, в которых отметился одним голом.