Защитник Кныжов: в течение двух лет почти каждые три-четыре месяца мне нужна была операция

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов рассказал о череде травм, которые настигли его в течение двух лет.

«Какой момент был самым тяжёлым? Самым сложным было принять постоянные падения. За всё это время я перенёс пять или даже шесть операций. После каждой операции было время на восстановление, три-четыре месяца. Как только проходил этот срок, я начинал тренироваться, и потом снова что-то шло не так. В конце моего первого сезона в НХЛ у меня была операция, в августе я уже начал кататься, а потом снова травма. Потом в организм попала инфекция. И снова операция. И снова восстановление. В конце прошлого сезона начал входить в тренировочный ритм, думал, что со старта этого регулярного чемпионата начну играть, но пришлось ложиться ещё на одну операцию. Я каждый раз думал, что вот-вот начну играть, но вновь и вновь происходило что-то плохое. Это было тяжело принять. Ты вроде бы поднимаешься, а тебя вновь опрокидывают вниз.

Получается, дважды заносили инфекцию и было две операции из-за этого? Нет, инфекция была одна, восстановление после неё заняло три месяца. Мне приходилось самому вкалывать антибиотики. После того как она прошла, оказалось, что нужно было сделать ещё одну операцию. Получилось, что в течение двух лет чуть ли не каждые три-четыре месяца мне нужна была операция», — цитирует Кныжова Sport24.

Напомним, в сегодняшнем матче 24-летний игрок обороны в игре с «Коламбус Блю Джекетс» забросил свою дебютную шайбу в текущем сезоне.