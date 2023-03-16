Овечкин забросил 37-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Баффало»
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Баффало Сэйбрз». К середине третьего периода счёт 4:3 в пользу гостей.
На 51-й минуте российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил третью шайбу «Вашингтона» в этом матче.
Для российского форварда это очко стало вторым набранным в этом матче — Овечкин поучаствовал в первой голевой атаке столичного клуба, отдав голевую передачу.
Этот гол стал для Овечкина 36-м в сезоне. Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 64-е (37+27) очко.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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