Овечкин забросил 37-ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Баффало»

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Баффало Сэйбрз». К середине третьего периода счёт 4:3 в пользу гостей.

На 51-й минуте российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил третью шайбу «Вашингтона» в этом матче.

Для российского форварда это очко стало вторым набранным в этом матче — Овечкин поучаствовал в первой голевой атаке столичного клуба, отдав голевую передачу.

Этот гол стал для Овечкина 36-м в сезоне. Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 64-е (37+27) очко.

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