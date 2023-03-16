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Эмоции Овечкина после гола в ворота «Баффало». Он не забивал в домашних матчах с января

Эмоции Овечкина после гола в ворота «Баффало». Он не забивал в домашних матчах с января
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Матч закончился в серии буллитов со счётом 5:4 (3:1, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда.

На 51-й минуте российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил третью шайбу «Вашингтона» в этом матче.

Овечкин бурно отреагировал на заброшенную шайбу. Он не забивал в домашних матчах с января.

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Для российского форварда это очко стало вторым набранным в этой игре — Овечкин поучаствовал в первой голевой атаке столичного клуба, отдав голевую передачу.

Этот гол стал для Овечкина 36-м в сезоне. Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 64-е (37+27) очко.

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