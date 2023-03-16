Директор «Автомобилиста» сообщил о том, какую должность в клубе занимает Павел Дацюк

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о том, какие функции в клубе выполняет бывший воспитанник Павел Дацюк.

«Он вчера был на арене, с ним смотрели плей-офф МХЛ с «Чайкой», сегодня будет. Он вообще каждый день на арене. Публичная активность — личное дело каждого. Его должность — менеджер по развитию игроков. Павел выразил интерес, и он курирует работу с молодёжной командой, с игроками на льду в том числе, общается с тренерским штабом. Селекционная работа была сделана до его вступления в должность. Когда он в городе, практически всегда на арене с командой, он постоянно вовлечён. Он для себя пробует что-то новое, мы с акционерами ему эту возможность предоставили», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Дацюк является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. В июне 2022 года Павел объявил о завершении игровой карьеры.