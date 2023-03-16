«Спартак» продлит контракт с нападающим Шейном Принсом
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Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб «Спартак» продлит контракт с нападающим Шейном Принсом. Ожидается, что соглашение будет подписано сроком на один сезон.
В текущем сезоне на счету Принса 50 матчей за «Спартак», в которых нападающий набрал 35 очков — забросил 17 шайб и отдал 18 результативных передач. Показатель полезности 30-летнего форварда составил «-5».
Всего в КХЛ Принс принял участие в 225 матчах, в которых набрал 155 (68+87) очков. Показатель полезности 30-летнего форварда составил «-19». Нападающий, помимо «Спартака», выступал за минское «Динамо», новосибирскую «Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист».
Отметим, что Принс имеет белорусское гражданство и не считается легионером в КХЛ.
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